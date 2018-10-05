У Сіднеї показали дитинчат сурикатів [ Редактировать ]
Маленьких сурикатів показали відвідувачам зоопарку неподалік Сіднея.
П'ятеро малюків побачили світ трохи більше як місяць тому. Перші тижні вони провели у норі під землею. Стать тваринок іще не визначили, тож імен у них поки що немає.
Наразі сурикати досліджують територію свого вольєра лише з батьками. І намагаються все повторювати за ними - наприклад ставати на задні лапки.
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