Маленьких сурикатів показали відвідувачам зоопарку неподалік Сіднея.

П'ятеро малюків побачили світ трохи більше як місяць тому. Перші тижні вони провели у норі під землею. Стать тваринок іще не визначили, тож імен у них поки що немає.

Наразі сурикати досліджують територію свого вольєра лише з батьками. І намагаються все повторювати за ними - наприклад ставати на задні лапки.