У Туреччині проведуть референдум про вступ до ЄС [ Редактировать ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести референдум про вступ країни до Євросоюзу. І вже з Огляду на результати голосування - приймати рішення.
Водночас турецький очільник звинуватив керівництво ЄС у зволіканні. Адже Туреччина подала заявку на вступ до Євросоюзу ще у 1987 році, проте переговори з цього питання не раз заходили у глухий кут через розбіжності між сторонами.
А у червні цього року Рада ЄС заявила, що припиняє переговори щодо приєднання Туреччини до Євросоюзу.
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