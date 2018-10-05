Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести референдум про вступ країни до Євросоюзу. І вже з Огляду на результати голосування - приймати рішення.

Водночас турецький очільник звинуватив керівництво ЄС у зволіканні. Адже Туреччина подала заявку на вступ до Євросоюзу ще у 1987 році, проте переговори з цього питання не раз заходили у глухий кут через розбіжності між сторонами.

А у червні цього року Рада ЄС заявила, що припиняє переговори щодо приєднання Туреччини до Євросоюзу.