Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения Операции Объединенных сил сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск, пять раз из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Во время боевых действиях были ранены трое военных.
Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Майское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.
"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - доложили в штабе ООС.
По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и трое ранены.
Ранее мы писали о том, что Порошенко подписал закон о статусе Донбасса.
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