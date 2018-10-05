В Киеве прогремели выстрелы в многоэтажке [ Редактировать ]
В Киеве, на улице Татьяны Яблонской, прогремели выстрелы в подъезде одного из жилых многоквартирных домов. В результате инцидента 42-летний мужчина получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
42-летний мужчина прилетел из-за границы и решил посетить родственников, но когда зашел в подъезд, прозвучало несколько выстрелов. Травмированного мужчину доставили в медицинское учреждение.
Информацию о событии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Сейчас полицейские пытаются установить и задержать лиц, причастных к совершению стрельбы.
Ранее мы писали о том, что пенсионер открыл стрельбу в жилом районе.
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