В Киеве, на улице Татьяны Яблонской, прогремели выстрелы в подъезде одного из жилых многоквартирных домов. В результате инцидента 42-летний мужчина получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

42-летний мужчина прилетел из-за границы и решил посетить родственников, но когда зашел в подъезд, прозвучало несколько выстрелов. Травмированного мужчину доставили в медицинское учреждение.

Информацию о событии зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас полицейские пытаются установить и задержать лиц, причастных к совершению стрельбы.

Ранее мы писали о том, что пенсионер открыл стрельбу в жилом районе.