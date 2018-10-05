Українського політв'язня у Росії Романа Сущенка відвідали дружина та донька - про це повідомив його громадський захисник Марк Фейгін.

Адвокат також оприлюднив листа Сущенка до земляків. У ньому бранець Кремля подякував українцям за підтримку та висловив сподівання на "щасливе" розв'язання ситуації, у якій опинився.

Нагадаємо, у червні Московський міський суд визнав українського журналіста винним у шпигунстві і засудив до 12 років колонії суворого режиму.