Роман Сущенко написав листа українцям [ Редактировать ]
Українського політв'язня у Росії Романа Сущенка відвідали дружина та донька - про це повідомив його громадський захисник Марк Фейгін.
Адвокат також оприлюднив листа Сущенка до земляків. У ньому бранець Кремля подякував українцям за підтримку та висловив сподівання на "щасливе" розв'язання ситуації, у якій опинився.
Нагадаємо, у червні Московський міський суд визнав українського журналіста винним у шпигунстві і засудив до 12 років колонії суворого режиму.
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Романа Сущенка відвідав адвокат
А от іншого бранця Кремля Романа Сущенка таки відвідав його адвокат. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері
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