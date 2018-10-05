В Киеве 17-18 октября на международной конференции представители четырех христианских конфессий будут искать стратегии примирения и говорить о роли Церквей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на Отдел внешних церковных связей УПЦ, в конференции "Стратегии примирения. Роль Церкви в Украине" примут участие представители Беларуси, Германии, Польши и Украины.

Главный организатор мероприятия - международная группа "Примирение в Европе" (участники из Беларуси). От Украины в группу входят представители четырех конфессий - Украинской Православной Церкви, Римо-Католической Церкви в Украине, Украинской Греко-Католической Церкви и Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви в Украине.

Группа существует с 1974 года, с 1995 года - в составе участников из четырех стран. Ответственность за подготовку нынешней конференции несет Украинская Православная Церковь. Поэтому главными дополнительными организаторами конференции является благотворительный фонд "Академическая инициатива" и Отдел внешних церковных связей УПЦ.