В Японии произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В Японии, на острове Хоккайдо, недалеко от города Ацуми, произошло землетрясение магнитудой 5.2. Об этом сообщает УНН.
"В пятницу землетрясение произошло на севере японского острова, где в прошлом месяце более сильное землетрясение привело к оползням и гибели людей", - говорится в сообщении.
Ученые предупредили жителей региона о возможных повторных подземных толчках.
Сообщений о травмированных и погибших пока не поступало.
Ранее мі писали о том, что на Японию обрушился тайфун "Трами".
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