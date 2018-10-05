В Японии, на острове Хоккайдо, недалеко от города Ацуми, произошло землетрясение магнитудой 5.2. Об этом сообщает УНН.

"В пятницу землетрясение произошло на севере японского острова, где в прошлом месяце более сильное землетрясение привело к оползням и гибели людей", - говорится в сообщении.

Ученые предупредили жителей региона о возможных повторных подземных толчках.

Сообщений о травмированных и погибших пока не поступало.

Ранее мі писали о том, что на Японию обрушился тайфун "Трами".