Пророк Иона, преемник пророка Елисея, жил в восьмом веке до Рождества Xристового.

Мать Ионы была той вдовой из Сарепты Сидонской, к которой во время голода по Божественному указанию пришел пророк Илия, и у нее не заканчивались запасы муки и масла. Иона, в то время маленький мальчик, так заболел, что не было даже надежды на выздоровление.

Вдова сказала Илии: "Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить мне грехи мои и умертвить сына моего". Илия обратился к Господу с молитвой, и мальчик ожил. Однажды Господь повелел Ионе идти проповедовать покаяние нечестивым жителям города Ниневии. Но пророк отказывался исполнять волю Божью.

Но от Бога никто не может укрыться, и, когда Иона плыл на корабле по морю, Господь, желая образумить пророка, поднял великую бурю. Ужас объял корабельщиков, и Иона велел выбросить его в море, и, как только так сделали, буря прекратилась. А пророка Иону по Божьей воле проглотил кит, и пробыл Иона в животе у рыбы три дня и три ночи. Там он плакал и каялся, непрестанно молясь Богу. Через три дня кит изверг Иону на сушу. Тогда уже Иона безропотно пошел исполнять волю Его. Грешные жители Ниневии покаялись благодаря проповеди пророка Ионы. Пророк Иона считается покровителем подводников.

Тропарь

Пророка Твоего Ионы память, Господи, празднующе, тем Тя молим: спаси души наша.