У Кропивницькому дощ із сильним вітром наробили чимало лиха. Буревій тривав не довше десяти хвилин, однак за цей час його потужні пориви викорчували десятки дерев по місту, зірвали дах на місцевому ринку та рекламний щит, а через обірвані електродроти без світла залишився мікрорайон Кущівка.

Момент падіння одного з дерев зафіксував відео-реєстратор місцевого водія. Під час руху на його машину впало кілька великих гілок, які розбили лобове скло.

Зараз надзвичайники ліквідують наслідки негоди у місті, а аварійні бригади відновлюють електропостачання.