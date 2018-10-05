Варшавский суд (Польша) признал необоснованным исковое заявление Государственного казначейства к ЗАЗ относительно FSO. Таким образом доводы Государственного Казначейства Польши были отклонены судом полностью, а претензии признаны беспочвенными и необоснованными, сообщает "ДС".

Варшавский суд признал необоснованным исковое заявление Государственного казначейства к ЗАЗ о якобы невыполнении дополнительных условных обязательств ЗАЗ, не включенных в Инвестиционный план, однако предусмотренных в Приватизационном договоре от 2005 года по покупке 4,19% акций FSO за 100 польских злотых, реальная стоимость которых на то время оценивались независимыми экспертами из большой аудиторской четверки в более чем минус 1,2 миллиарда злотых.

Казна выдвинула иск на сумму более 250 млн. злотых (свыше $70 млн по текущему курсу), которую Государственное казначейство запросило для оплаты договорных штрафов.

Доводы Государственного казначейства были отклонены судом полностью.

"Мы приветствуем это положительное решение Варшавского суда. Учитывая некоторые "различия" нашей судебной системы и польской, ми смогли убедиться в том, что вынесение справедливого решения в пользу иностранного инвестора абсолютно нормальное явление, даже если истцом выступает государство. Это ничто иное как высокая правовая культура общества, в котором действует принцип верховенства права", отметил Игорь Сенюта, начальник департамента имущественных отношений Корпорации УкрАВТО.

Напомним, что в четвертом квартале 2017 года в СМИ появилась информация об иске, иницированном Государственным Казначейством Польши к Запорожскому Автомобилестроительному Заводу, о якобы невыполнении обязательств, предусмотренных в Приватизационном договоре от 2005 года по покупке акций FSO.