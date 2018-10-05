В Париже хоронят Шарля Азнавура (видео) [ Редактировать ]
В Париже началась церемония панихиды и Национальной дани уважения памяти легендарного шансонье Шарля Азнавура.
Мероприятие проходит в Доме инвалидов и, как ожидается, будет включать выступление президента Эммануэля Макрона, передает France 24.
Азнавур является первым музыкантом, с которым страна прощается столь масштабно. Шансонье похоронят возле его родителей.
Церемония прощания продлится до 6 октября.
Шарль Азнавур - легенда французского шансона. Он создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов своих дисков. Он скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Спустя день судмедэксперты рассказали о причинах и обстоятельствах его кончины.
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