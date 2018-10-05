В Париже началась церемония панихиды и Национальной дани уважения памяти легендарного шансонье Шарля Азнавура.

Мероприятие проходит в Доме инвалидов и, как ожидается, будет включать выступление президента Эммануэля Макрона, передает France 24.

Азнавур является первым музыкантом, с которым страна прощается столь масштабно. Шансонье похоронят возле его родителей.

Церемония прощания продлится до 6 октября.

Шарль Азнавур - легенда французского шансона. Он создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 миллионов своих дисков. Он скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Спустя день судмедэксперты рассказали о причинах и обстоятельствах его кончины.