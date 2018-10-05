При столкновении поездов пострадали 320 человек [ Редактировать ]
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) пассажирский поезд въехал в состав, который находился на стоянке. В результате инцидента пострадали 320 человек, сообщает Reuters.
Из них 32 человека получили серьезные, но не критические ранения. Пострадавших госпитализировали в больницы для предоставления медицинской помощи. Погибших нет.
Поезд направлялся из Йоханнесбурга в столицу ПАР Преторию. Авария произошла около 17:50 4 октября.
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