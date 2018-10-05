Землетрясение в Индонезии: Папа Римский отправил $100 тысяч пострадавшим [ Редактировать ]
Через Дикастерию служение целостному развитию человека Папа Римский направил 100 тысяч долларов пострадавшим в результате катаклизма в Индонезии.
Серия разрушительных землетрясений 28 сентября, а после них – цунами, унесли жизни более 1400 жителей индонезийского острова Сулавеси, тысячи людей ранены, а круг 70 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Радио Ватикана.
Ситуацию жителей острова ухудшило извержения вулкана Супотан, которое началось 3 октября, выбрасывая столб пепла высотой 6 километров. У стран не хватает оборудования и средств для помощи пострадавшим.
Финансовая помощь Папы в сумме 100 тысяч долларов сопровождает молитвенную близость к индонезийскому народу, и является частью вклада Католической Церкви, поступающего через Епископские Конференции разных стран и многочисленные благотворительные организации и учреждения.
"Молюсь о погибших, которых, увы, много, о раненых и о тех, кто потерял дома и работу. Пусть Господь утешит и поддержит усилия тех, кто оказывает им помощь", – сказал Папа Римский.
Украина также предоставит гуманитарную помощь Индонезии.
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