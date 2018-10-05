Пользователи соцсетей высмеяли президента США Дональда Трампа за туалетную бумагу, которая прилипла к ботинку. Также в интернете было опубликовано видео, на котором глава Белого дома поднимается по трапу самолета с белым клочком бумаги, развивающимся на ветру, пишет "Корреспондент".

ladies and gentlemen, the 45th POTUS #POTUS45 pic.twitter.com/yK5qt09Jya

Видео приобрело вирусную популярность и множество едких комментариев. Некоторые пользователи спокойно посоветовали президенту убрать туалетную бумагу с обуви. Другие решили, что американский лидер так надоел всем американцам, что сами работники президента подшутили над ним.

Ранее мы сообщали, что американцы нашли двойника Трампа.