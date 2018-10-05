На сході України, починаючи з опівночі, окупанти кілька разів атакували наші позиції біля Кримського на Луганщині та поблизу Гнутового та Водяного на Приазов'ї. Одного українського бійця поранено.

Минулої доби поранено чотирьох армійців. Російські найманці 20 разів відкривали вогонь, 5 разів із забороненої мінськими угодами зброї. З важких мінометів окупанти обстріляли Луганське.

А по оборонцях Кримського, Оріхового і Травневого - противник бив із мінометів 82-го калібру. На Донецькому напрямку ворог прицільно обстрілював оборонні позиції ЗСУ у Мар'їнці, Красногорівці і на приморській ділянці фронту.