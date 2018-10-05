Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных потреблением трансжиров, умирает более 500 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

"Промышленно производимые трансжиры содержатся в твердых жирах растительного происхождения, таких как маргарин и топленое масло "гхи", и нередко присутствуют в легких готовых закусках, выпечке и жареных изделиях. Они часто используются производителями, поскольку отличаются от других жиров более длительным сроком хранения", - заявили в ВОЗ.

В организации отметили, что в течении 2019 - 2023 годов намерены исключить промышленно производимые трансжирные кислоты из состава пищевой продукции. Отмечается, что основными источниками трансжиров являются кондитерские изделия, соленые снеки и листовая выпечка.

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