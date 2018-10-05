Президентські вибори відбудуться вже за два місяці у республіці Конго. Для країни, частину території якої постійно атакують загони бойовиків-сепаратистів, це означає необхідність посилити заходи безпеки. Провідну роль в гарантуванні спокою відіграють миротворчі загони ООН, службу в яких несуть в тому числі українські вояки.

Про їхню роботу в центральноафриканській країні продовжить розповідати наш спеціальний кореспондент Геннадій Вівденко.

Менше хвилини на підготовку до можливого відбиття штурму. Взвод піхотинців займає позиції за периметром української бази миротворців.

"Моя задача блокирувать ворота і занять позицію я защищаю ворота. Ціль не дать пройти ворогу на територію", - говорить Олег Миротворець, українського 18 окремого вертолітного загону ЗСУ у складі місії ООН у демократичній республіці Конго.

Вантажівка блокує ворота. На другій лінії - досвідчені бійці.

"У нас щас происходит тревога на случай если будет штурм. Нападение на лагерь", - говорить Олександр, миротворець.

"Раслабляться нам некогда, мы не на курорте", - говорить Микола.

Два дні тому, у районі бази українських миротворців - лунали постріли.

"Дуже багато групіровок, які можуть нанести шкоду місцевому населенню і нам. Тому і ми захищаємо, щоб було все тихо і спокійно", - говорить Максим.

Такі навчання проводяться щотижня. Також відпрацьовують ймовірну евакуацію пораненого.

Тут особливі умови виконання завдань місії. П'ять років тому вже була спроба штурму української бази. Про попередження відкриття вогню наші бійці мають вивчити, як мінімум, три фрази на трьох мовах.

"Перед тим як застосовувати зброю треба попередити на англійській, французький, суахілі - попередити порушників. Говорю де знаходиться база наших миротворців. Показую камінець колтан, він використуваяться для літієвих батарей для гаджетів. Чому наші миртворці тут. і виконують зобов'язання перед світовим співтовариством", - пояснює Ігор Комар, керівник штабу.

Сепаратиські угруповання намагаються встановити контроль над видобутком колтану якраз у цьому регіоні.

Сьогодні українські вертольоти у режимі стенд бай. Тобто чекають команди на бойові вильоти згідно з виконанням наших міжнародних зобов'язань і стабілізації ситуації в цій країні.