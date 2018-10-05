У Києві обговорили роль жінок у встановленні миру [ Редактировать ]
Роль жінок у подоланні конфліктів та встановленні миру сьогодні обговорювали у Києві. Саміт "Жінки. Мир. Безпека" зібрав у столиці понад 600 учасниць з усієї України, а також численних міжнародних гостей - депутатів Європарламенту, голів міжнародних організацій та гуманітарних місій в Україні. Організатори форуму - парламентське міжфракційне об'єднання "Жінки за мир".
За результатами саміту учасниці планують створити нову платформу, яка об'єднає жінок з усієї України. Політики, експерти та спеціалісти працюватимуть над проблемою вирішення конфлікту на Донбасі, захистом переселенців та наданням гуманітарної допомоги постраждалим від воєнної агресії РФ.
"Все эти четыре года наши женщины занимаются помощью пострадавшим на войне детям, но нам теперь очень важно этот опыт знания влияния объединить, нам так важен диалог общественного и политического сектора, под одной крышей слышать друга друга и искать решения. Я надеюсь, что это изменит ситуацию с соцзащитой людей, пострадавших в этой войне", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, голова об'єднання "Жінки за мир".
"Світовий досвід не раз нам демонстрував, який вплив має участь жінок у мирних переговорах стосовно встановлення миру, я дуже пишаюся тим, що є частиною цього саміту. І я, і Європейський союз будемо підтримувати цю ініціативу", - говорить Клер Муді, депутат Європарламенту.
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