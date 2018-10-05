5 октября Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволяет путешествовать заграницу по внутренним ID-паспортам, которые также называют биометрическими.

Документ подписали главы правительств Владимир Гройсман и Мамука Бахтадзе.

"Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортами Украины", - написал Владимир Гройсман в Facebook.

В соответствии с соглашением, граждане Украины и Грузии могут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней в год на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

До этого между двумя странами действовало соглашение о безвизовых поездках.

3 октября Кабмин Украины установил правила обмена паспортов в форме книжечки на новые - в форме карточки.