На Запоріжжі дерево розчавило жінку [ Редактировать ]
Трагедія на Запоріжжі. В райцентрі Михайлівка дерево розчавило жінку-інваліда. А все через недбальство робітників місцевого училища, які не вжили належних заходів безпеки при виконанні робіт. Усі подробиці у наших кореспондентів.
Працівники місцевого професійного училища саме пиляли старі тополі біля гуртожитку. Поруч, за парканом, центральний ринок. Постраждала саме поверталася з базару додому.
"Их было, они шли две. Когда начало падать дерево, они закричали. Та, которая слышала, отскочила. А это ж глухонемая. И падает оно ровно, сразу, провода на нее и дерево. Одним ударом", - говорить Лариса Бурковникова, очевидець інциденту.
З'ясувати, чи була порушена техніка безпеки при виконанні робіт, ми спробували на місці. До гуртожитку нас не пускають.
"Наше руководство находится в училище. - А комендант? - Все там сейчас".
У саму училищі нам також не зраділи. Кажуть - про трагедію знають лише з інтернету. А директор відучора на лікарняному.
"Не наставляйте хлопці, не наставляйте відразу. Чому ви тоді підійшли до нас і заважаєте нам працювати? - А ви нікого не попередили, і нічого не сказали, що ви повинні тут працювати".
А ось так представники педколективу відреагували на запитання, хто саме спилював дерева та чи були вжиті заходи безпеки.
"Знаєте шановний, я коментарій з цього приводу не даю. Це трагедія така, шо ми всі плачемо. У нас свято завтра. А ми всі плачемо", - говорить Людмила Макарова, заступник директора з виховної роботи Михайлівського вищого професійного училища.
Очевидці ж кажуть - до трагедії призвело недбальство.
"Нічого не було огороджено. Там і цих пиляльників можна було розставить по періметру. І пилять можна було після обіду. Після обіду тут пусто, нікого немає", - говорить Зінаїда Олексіївна, очевидець інциденту.
Рятувальники, які дістали тіло загиблої, наголошують - зрізувати дерева потрібно вкрай обережно.
"Якщо ми це робимо, ми виставляєм людей, щоб не пускали сторонніх осіб на місце проведення робіт. Ми задіюємо кран, фіксуємо краном, спилюємо і плавно ця деревина, стовбур, лягає підконтрольно на землю", - говорить Роман Романенко, керівник Михайлівського районного сектору ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Те що лихо сталося з вини працівників михайлівського училища, підтверджують і в поліції.
"Роботи виконувались без дотримання правил безпеки. А саме - без огородження місця попереждувальною стрічкою", - говорить Катерина Людвік, керівник прес-служби ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
Триває досудове розслідування. Винним загрожує до восьми років тюрми.
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