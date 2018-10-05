Трагедія на Запоріжжі. В райцентрі Михайлівка дерево розчавило жінку-інваліда. А все через недбальство робітників місцевого училища, які не вжили належних заходів безпеки при виконанні робіт. Усі подробиці у наших кореспондентів.

Працівники місцевого професійного училища саме пиляли старі тополі біля гуртожитку. Поруч, за парканом, центральний ринок. Постраждала саме поверталася з базару додому.

"Их было, они шли две. Когда начало падать дерево, они закричали. Та, которая слышала, отскочила. А это ж глухонемая. И падает оно ровно, сразу, провода на нее и дерево. Одним ударом", - говорить Лариса Бурковникова, очевидець інциденту.

З'ясувати, чи була порушена техніка безпеки при виконанні робіт, ми спробували на місці. До гуртожитку нас не пускають.

"Наше руководство находится в училище. - А комендант? - Все там сейчас".

У саму училищі нам також не зраділи. Кажуть - про трагедію знають лише з інтернету. А директор відучора на лікарняному.

"Не наставляйте хлопці, не наставляйте відразу. Чому ви тоді підійшли до нас і заважаєте нам працювати? - А ви нікого не попередили, і нічого не сказали, що ви повинні тут працювати".

А ось так представники педколективу відреагували на запитання, хто саме спилював дерева та чи були вжиті заходи безпеки.

"Знаєте шановний, я коментарій з цього приводу не даю. Це трагедія така, шо ми всі плачемо. У нас свято завтра. А ми всі плачемо", - говорить Людмила Макарова, заступник директора з виховної роботи Михайлівського вищого професійного училища.

Очевидці ж кажуть - до трагедії призвело недбальство.

"Нічого не було огороджено. Там і цих пиляльників можна було розставить по періметру. І пилять можна було після обіду. Після обіду тут пусто, нікого немає", - говорить Зінаїда Олексіївна, очевидець інциденту.

Рятувальники, які дістали тіло загиблої, наголошують - зрізувати дерева потрібно вкрай обережно.

"Якщо ми це робимо, ми виставляєм людей, щоб не пускали сторонніх осіб на місце проведення робіт. Ми задіюємо кран, фіксуємо краном, спилюємо і плавно ця деревина, стовбур, лягає підконтрольно на землю", - говорить Роман Романенко, керівник Михайлівського районного сектору ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Те що лихо сталося з вини працівників михайлівського училища, підтверджують і в поліції.

"Роботи виконувались без дотримання правил безпеки. А саме - без огородження місця попереждувальною стрічкою", - говорить Катерина Людвік, керівник прес-служби ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Триває досудове розслідування. Винним загрожує до восьми років тюрми.