Музика і останні осінні квіти. Масштабна виставка хризантем відкрилася у столиці. 25 тисяч квітів чекатимуть на киян та гостей міста на столичному Співочому полі. Квіткові композиції, які можна не лише побачити, але цього разу й почути, оглянула і прослухала Іванна Ілліна.

Цьогоріч осінній фестиваль хризантем присвячений музиці. Кожна квіткова композиція тут відповідає певному музичному жанру. Блюз, джаз, кантрі, рок-н-рол та навіть диско: і все це в одному місці.

Ось так, до приладу, джаз бачить Тавіфа. Відтворювати його дівчина взялася за власної ініціативи. Окрім того, що займається ландшафтним дизайном, Тавіфа ще й грає на скрипці.

"Я надихнулась піснею відомого виконавця афроамериканського Луї Армстронга. Пісня називається "Який прекрасний цей світ" і ми бачимо що я використала з цієї пісні рядки, я вирішила зіграти якраз рядки цієї пісні - це буде логічно", - говорить Тавіфа Пономаренко, ландшафтний дизайнер.

25 тисяч хризантем на Співочому полі протягом місяця висаджували ландшафтні дизайнери Києва. Усього - десять композицій. За кожну із яких відповідає певний район столиці. Цей квітковий фестиваль організатори вважають особливим. Адже від усіх попередніх він суттєво відрізняється.

В этом году стало интересно то, что мы к каждой выставке пытаемся добавить интерактива. Сейчас можно не только видеть выставку, а еще и услышать эту выставку", - говорить Денис Погорєлко, співорганізатор фестивалю.

У захваті від такого нововведення і відвідувачі. Розповідають, "звучання квітів" - просто зачаровує.

"Виставка чудова. Очі розбігаються: куди подивитись і що розглянути. Але зупинилась от - The Beatles - це музика нашої юності, студентських років. 10.00 а композиція чудова - кожен район по-своєму", - говорить Валентина Іванівна, відвідувачка.

На Співочому полі виставка квітів триватиме до 28 жовтня. А от наступної доведеться чекати аж до весни. Втім, організатори зізнаються, - спробують підготувати ще одну - взимку. Тоді квіти розмістять на снігу та кризі.