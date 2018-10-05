Офицер украл вертолетные двигатели из воинской части (фото) [ Редактировать ]
5 октября в одной из киевских военных частей ВСУ командир роты охраны пытался украсть два двигателя к вертолету Ми-8, сообщили в пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.
Офицер организовал проезд на территорию воинской части заранее подготовленного грузового автомобиля, после чего загрузил в него двигатели. Однако во время вывоза его задержали сотрудники военной прокуратуры, следователи Нацполиции и сотрудники СБУ. Оба авиационных двигателя изъяли. Продолжаются следственные действия.
Фото: Военная прокуратура
Отмечается, что стоимость авиационных двигателей ТВЗ-117А, которые военный намеревался продать за границу, составляет около 400 тысяч гривен.
Ранее Украина направила вертолетный отряд в Конго для борьбы с боевиками.
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