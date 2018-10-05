5 октября в одной из киевских военных частей ВСУ командир роты охраны пытался украсть два двигателя к вертолету Ми-8, сообщили в пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона.

Офицер организовал проезд на территорию воинской части заранее подготовленного грузового автомобиля, после чего загрузил в него двигатели. Однако во время вывоза его задержали сотрудники военной прокуратуры, следователи Нацполиции и сотрудники СБУ. Оба авиационных двигателя изъяли. Продолжаются следственные действия.

Фото: Военная прокуратура

Отмечается, что стоимость авиационных двигателей ТВЗ-117А, которые военный намеревался продать за границу, составляет около 400 тысяч гривен.

Ранее Украина направила вертолетный отряд в Конго для борьбы с боевиками.