Языковую тему сегодня прокомментировал и президент Украины. Во время визита в Одесскую область Петр Порошенко вместе с премьер-министром Болгарии посетил Болградскую гимназию имени Раковского. Это учебное заведение работает уже 160 лет.

"Тоді в першому класі я почав вивчати французьку мову. І це було абсолютне диво, що в райцентрі десь. Але не десь, а в першій школі ми вивчали французьку мову. А сьогодні всі блискуче спілкуються болгарською. І для мене це є принципово. Бо хтось там каже, що існує нібито загроза, або традиція асиміляції болгар в Україні. Ні. Це не просто неправда, а це протріщить нашій політиці. Бо захист національних меншин є першим нашим пріоритетом. І освітня реформа, яку ми запровадили в Україні, точно захищає тих хто вивчає різні мови, включно з болгарською. Бо чим більше ти знаєш мов, тим більше ти готовий до європейського життя. А моя мета повернути Україну в родину європейських народів", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.