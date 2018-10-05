Петр Порошенко дал оценку принятому закону о языках [ Редактировать ]
Языковую тему сегодня прокомментировал и президент Украины. Во время визита в Одесскую область Петр Порошенко вместе с премьер-министром Болгарии посетил Болградскую гимназию имени Раковского. Это учебное заведение работает уже 160 лет.
"Тоді в першому класі я почав вивчати французьку мову. І це було абсолютне диво, що в райцентрі десь. Але не десь, а в першій школі ми вивчали французьку мову. А сьогодні всі блискуче спілкуються болгарською. І для мене це є принципово. Бо хтось там каже, що існує нібито загроза, або традиція асиміляції болгар в Україні. Ні. Це не просто неправда, а це протріщить нашій політиці. Бо захист національних меншин є першим нашим пріоритетом. І освітня реформа, яку ми запровадили в Україні, точно захищає тих хто вивчає різні мови, включно з болгарською. Бо чим більше ти знаєш мов, тим більше ти готовий до європейського життя. А моя мета повернути Україну в родину європейських народів", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.
по теме
Особый статус Донбасса и спорный языковой закон: какие еще законы приняли депутаты?
Депутаты, в который раз в нашей истории, чуть не рассорились из-за вопроса о языке. Причем казалось бы ну уж должно быть единство хотя бы в самой коалиции по такой патриотической теме, тем более за полгода до выборов. Но дошло даже до криков "Ганьба!" в зале Верховной Рады
Верховная Рада приняла закон о языке: что ждать украинцам?
Еще одно важное решение народных избранников. Ради него спикер даже продлил утреннее заседание и призвал парламентариев - проголосовать до обеда
Порошенко намерен изменить закон об особом статусе Донбасса
В Верховной Раде зарегистрирован президентский проект закона о внесении изменения в статью "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"
Ірак обрав нового президента
В Іраку обрали нового президента. Ним став представник Патріотичного союзу Курдистану - Бархам Салех. Вже за 2 години після призначення Салех назвав ім'я нового прем'єр-міністра - це шиїтський політик Аділ Абдул-Махді
Петр Порошенко встретился с легендарными чемпионами бокса
Визит Чемпионов. Легенды мирового бокса посетили один из киевских детдомов. Спортсмены пообщались с воспитанниками и устроили для них автограф-сессию