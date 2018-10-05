Кризисная ситуация и в экстренной медицине. Уже несколько лет расходы госбюджета на скорую помощь равны нулю. Ответственность за "скорые" - на местных бюджетах, а там. Кому как повезло.

Об этой проблеме сегодня говорили и в Верховной Раде, и у ее стен. Там состоялась акция протеста работников "скорой". Следующий год должен стать первым за долгое время, когда расходы на экстренную медицину все-таки внесут в государственную смету. Но и то не для всех! Только миллиард гривен и всего для нескольких областей. Остальные - выживайте, как можете!

"По всій Україні розвішені рекламні білборди про швидку допомогу. Але це - черговий обман. Тому що в наступному році передбачені кошти на швидку допомогу лише на 5 областей. На Одеську область, Полтавську, Тернопільську, Донецьку і Вінницьку. Сьогодні під стінами парламенту вийшла Київська область, як пацієнти, так і медична спільнота, працівники швидкої допомоги. Вони зібрали підписи в підтримку і вимоги фінансування на швидку допомогу Київської області. Якщо буде потрібно, я буду збирати підписи з інших областей України", - говорит Ирина Сысоенко, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.