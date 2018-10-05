На восточном фронте без перемен. Постоянные провокации и обстрелы, в том числе и из запрещенных орудий. Среди наших бойцов есть раненые. И одной из самых горячих точек на фронте уже четыре года остается Широкино. Когда-то курортный поселок недалеко от Мариуполя.

Сейчас это зона активных боевых действий. Оттуда вернулся наш военкор Игорь Левенок. И там, в почти полностью разрушенном Широкино, ему удалось оживить мирное прошлое. Как? Смотрите - в его материале.

Эта история началась со старенькой видеокассеты. Ее среди руин разбомбленного дома в Широкино нашли наши военные. Когда-то на ней был записан школьный выпускной.

"До речі, написано випуск 1999-го року. Можливо знайдете випускників, то передайте їм будь-ласка".

К этой кассете мы еще вернемся. Очевидно, ее хозяевам было не до сантиментов, когда они покидали Широкино.

Мирное население эвакуировали отсюда в феврале пятнадцатого года. Все происходило быстро. Люди брали с собой лишь ручную кладь вещи первой необходимости. И уходили по гуманитарному коридору. С того времени гражданских сюда не пускают. Широкино уже почти четыре года находиться в зоне активных боевых действий.

До войны на востоке в поселке проживали около двух тысяч человек. Двадцать километров от Мариуполя. Это был популярный курорт на берегу Азовского моря. Базы отдыха, уютные кафе, пляжи и шикарные особняки. Все это осталось в прошлом... А настоящее выглядит так. Среди руин завывает морской ветер.

Поселок растерзан войной. Изуродованный и мертвый. Это видео лета 2015. Жуткий обстрел оккупантами жилых кварталов.

Украинские войска выбили из поселка боевиков, но линия фронта совсем близко. Почти каждый день в Широкино прилетают мины и снаряды от "русского мира"

"Буквально два дня назад були обстріли з САУ. Міномети майже кожного дня як вісімдесят другого калібру так і стодвадцятого. Це не враховуючи обстріли з РПГ та стрілецького озброєння", - говорит Евгений, морской пехотинец.

В это трудно поверить. Но видеокассета, которая пролежала в разбомбленном доме больше трех лет, все же сохранила память о мирных временах. Последний звонок и выпускной вечер учеников широкинской школы. Тысячу девятьсот девяносто девятый год. Двадцать пятый школьный выпуск. Счастливые дети. Напутственные речи, танцы до утра и, конечно, рассвет на берегу моря.

Нескольких людей, снятых на этой пленке, нам все же удалось найти! Мы встретились в Мариуполе. Воспоминания. Эмоции.

Выпускников девяносто девятого в Широкино было 23. Сейчас им по тридцать пять лет. Говорят, до войны старались поддерживать связь со всеми одноклассниками. Но сейчас судьба разбросала. Многие живут в Мариуполе. Несколько человек уехали в Россию и Израиль. Пара-тройка осталась на оккупированной территории.

"Насколько я слышала судьба у всех нормальная, все хорошо, все сложились, как нормальные люди все живы здоровы слава богу. Никто не воюет ни на той ни на этой стороне? Нет, нет", - говорит Людмила Климова (Дудникова), выпускница широкинской школы.

"Я помню этот выпуск, я помню этих детей, некоторые из них работают учителями, кстати, некоторые из них сейчас работают в Мариуполе", - говорит Наталия Спица, бывший директор школы в Широкино.

"Это когда открывали школу и нам вручали ключ от школы было очень много родителей, детей".

Это Лариса Рябцева. Учитель истории. Одна из старожилов Широкино. Ей 84. Даже помнит вторую мировую.

Лариса Рябцева была на торжественном открытии школы. Сейчас женщина трепетно хранит каждую фотографию, которая напоминает о родном Широкино, и о том месте, где сеяли "доброе и вечное".

"Я даже не представляю, что не могу переступить порог своего родного дома. В 84 года я бомж", - говорит Лариса Рябцева, бывшая учительница истории Широкинской школы.

Вот так сейчас выглядит широкинская школа, а вернее то, что от нее осталось.

Еще в прошлом году эта часть здания держалась, сейчас вы видите все рухнуло. Это результат обстрелов которые продолжаются и по сей день.

Почти год школу боевики использовали, как наблюдательный пункт. Здание - находится на возвышенности. И здесь наемники устанавливали огневые точки для обстрела наших военных.

"Невероятно, но здесь каким-то чудом сохранился даже школьный журнал. Третий класс, широкинская школа. Последняя запись сделана 9 февраля 15 года".

По зданию разбросаны учебники вперемешку с гильзами. Все иссечено осколками. Следы от пуль и снарядов.

Это кабинет истории где проводила свои уроки Лариса Николаевна Рябцева. Здесь мы нашли ее методическую литературу и кажется, что каждая вещь здесь наполнена каким-то символизмом. Вот посмотрите, чего только стоит этот учебник с картой Украины, пробитой осколками.

За время войны в Широкино погибло 12 мирных жителей. Около тридцати ранены. Большая часть людей переехали в мирную Украину. И хоть бои продолжаются, и на ликвидацию последствий уйдут годы. Но жители уверены, они обязательно вернуться в Широкино. Пусть разгромленное, но родное.