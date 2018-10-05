Президент Интерпола уехал в Китай и пропал [ Редактировать ]
Ну очень странная новость - пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй! Штаб-квартира организации находится во французском Лионе и, соответственно, полиция Франции начала расследование.
Сообщения об этом пока очень скупые. Известно, что еще в конце сентября чиновник уехал в Китай. И с тех пор не выходит на связь. Заявление о пропаже подала его жена. Китайские журналисты утверждают - глава Интерпола задержан, его допрашивают.
Причем в самом Интерполе - толком сказать ничего не могут. Надеются, что французские и китайские власти сами разберутся.
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