Со дня референдума по Брекзиту прошло уже больше двух лет

Слова уйти по-английски получают новое содержание - Британия так хотела покинуть Евросоюз, что до сих пор не может решить, как это сделать. Уйти, не прощаясь или даже хлопнув дверью? Это может обойтись слишком дорого. Прийти к хорошему соглашению с Брюсселем? Слишком сложно!

Британцы обсуждают даже новый референдум по Брекситу. Так, может, они вообще не уйдут? В английских сложностях разбиралась Светлана Чернецкая.

Со дня референдума по Брекзиту прошло уже больше двух лет. А споры остаться или уйти из ЕС все еще продолжаются. И все громче звучат призывы о втором референдуме. Вот как проголосовала страна в первый раз. Мнения полярны. Но поменялось ли мнение жителей сейчас?

Робин, как и большинство шотландцев, голосовала против брекзита. Ей - 20, и свое будущее она видит в европейской семье.

"По сути, мнение Шотландии никто не учитывает. Целый регион проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС, но мы вынуждены покинуть Европу против нашей воли", - говорит Робин Ада Маккей, жительница Шотландии.

Прошло два года - и Робин только укрепилась в своем мнении. Говорит: уже понятно, что переговоры по выходу из ЕС идут со скрипом. Да и вообще складывается впечатление, что в результате брекзита Британия больше потеряет, чем обретет.

"Брексит значительно ограничит мои возможности, как студента и музыканта, в плане учиться и путешествовать по Европе", - говорит Робин Ада Маккей, жительница Шотландии.

Именно поэтому - Робин очень надеется на второй референдум по Брекзиту. Девушка уверена - что многие брекзитеры изменили свою позицию.

Пип, как и большинство жителей Уэльса, убежденный брекзитер. Считает, что Британия слишком зависима от Евросоюза.

"У меня впечатление, что это уже превращается в диктатуру со стороны ЕС. И мое мнение, что нам надо вернуть контроль и самим править своей страной", - говорит Пип Симпсон, житель Уэльса.

Хотя при этом Пип один из тех, по кому разрыв с ЕС ударит больнее всего. Он фермер. И сейчас британские фермеры получают очень приличные субсидии из Европы. Они составляют около трети их заработка! И понятно, что после брекзита - никакой денежной помощи больше не будет.

"Да, нас ждет несколько тяжелых лет. Наверное, британцев немного ввели в заблуждение перед первым референдумом, когда описывали светлое будущее. Но все же нам нужно довести Брекзит до конца", - говорит Пип Симпсон, житель Уэльса.

К большому разочарованию Робин из Шотландии - Пип даже на личные финансовые потери готов пойти ради Брекзита. И понятно, что новый референдум считает необоснованным. Мол, результат будет таким же.

Эмили, как и большинство северных ирландцев, против Брекзита. Сейчас она живет в Брюсселе. Работает в Европейском экологическом бюро и видит, как ЕС позитивно влияет на Британию.

"Я думаю, мы должны остаться в Европе, потому что ЕС очень серьезно защищает социальные права людей и окружающую среду. И если мы останемся в Евросоюзе, то сможем еще больше развиваться в этих направлениях", - говорит Эмили Макинтош жительница Северной Ирландии.

Кроме того, Эмили не готова терять свои европейские привилегии. Поэтому подала документы на бельгийское гражданство.

"Я хочу оставаться жителем ЕС и чтобы у меня остались те же права, что и до Брекзита. Я очень переживаю за британскую молодежь, у которой не будет таких же возможностей, как у меня - переехать и работать в другой стране", - говорит Эмили Макинтош, жительница Северной Ирландии.

Поэтому для Эмили второй референдум - единственная надежда остановить Брекзит.

Англичанин Ричард два года назад голосовал "за". Он финансист. И считает, что в его сфере Евросоюз устанавливает слишком много правил.

"Я уверен, что в плане экономики, ЕС, естественно, сторонник протекционизма. А фундаментальные причины, по которым я голосовал за Брекзит - это политическая философия и идеология Великобритании против Евросоюза", - говорит Ричард Стоун, житель Англии.

И сейчас Ричард - обеспокоен ходом переговоров по Брекзиту. Уж слишком много неопределенности.

"Те причины, по которым я голосовал за Брекзит - не изменились. И не думаю, что изменятся", - говорит Ричард Стоун, житель Англии.

Идея нового референдума Ричарду, конечно, не нравится. Поскольку это нивелирует результаты первого. Но все же сторонников второго голосования, к радости ирландки Эмили и шотландки Робин, становится все больше.

"Люди должны высказать свое мнение, когда мы получим соглашение с ЕС, также в случае, если договориться не удастся. Ну и по поводу того, чтобы остаться в ЕС", - говорит Джина Миллер, руководитель организации "Остановите хаос".

За второй референдум выступают либеральные демократы, этот вариант рассматривают и лейбористы. А значит, даже парламент все больше склоняется к проведению голосования. Но вот назначить референдум может только один человек - исключительно премьер-министр. Но Тереза Мэй - непоколебима. И неоднократно заявляла: дороги назад нет. И Брекзиту быть.