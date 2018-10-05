Ну и сегодня в Чернигове Леонид Кучма провел уже традиционную церемонию вручения стипендий президентского Фонда "Украина".

Такие поощрения уже получили ребята в Днепре и Киеве. После Чернигова - достанутся и харьковчанам. Эта программа стипендий для талантливых студентов действует 14 лет.

"Заради цього дійсно довелось зробити дуже багато, чотири роки працювати, займатися волонтерською діяльністю, науковою діяльністю, брати дуже активну участь в житті міста і університету. Та дійсно, ця стипендія є дуже гарною підтримкою для мене і можна використати її частину на наукові публікації в міжнародних збірках, тому що це не дешево, дуже недешево зараз", - говорит Анна Гаришина, студентка ЧНТУ, стипендиатка Президентского фонда "Украина" Леонида Кучмы

"Я пішов на цей крок - стипендії, по головній причині, я дивився, що вищі учбові заклади, на технічні факультети не було конкурсів взагалі, всі йшли навчатись на юриста, на адвоката, а технічні факультети були пусті. Тому я хоча би своїми стипендіями, умовно кажучи, це ж капля в морі, хотів звернути увагу всієї України, що люди добрі - давайте ж думати про майбутній день, бо юристи потрібні, адвокати потрібні, всі гуманітарні потрібні, але це ж завтрашній день України. Давайте про це дбати", - говорит Леонид Кучма, президент Украины (1994-2005).