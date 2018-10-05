Судный день уже через месяц! Ну, для американских политиков. И для Дональда Трампа. Скоро промежуточные выборы.

Американцы должны переизбрать нижнюю палату Конгресса, десятки сенаторов, губернаторов и генеральных прокуроров штатов... И эти выборы могут поменять весь политический расклад в США. Почему? Разбирался Дмитрий Анопченко.

Вот она - агитация по-американски. Никаких билбордов вдоль дорог, они тут вообще запрещены, никаких листовок на столбах и стенах домов, которые до новых выборов потом отодрать невозможно. А всего лишь вот такие плакаты на металлических ножках, которые сотрудники штабов за день до выборов аккуратно выдернут, соберут, пересчитают - закончив таким образом агитационную кампанию.

Что интересно - республиканцы выставили сейчас все ту же команду, а вот у демократов на этих плакатах почти все имена - новые.

В этом году впервые сделана настолько крупная ставка на "новую кровь". И в основном - на женщин, которые никогда еще не баллотировались.

"В ЦРУ и в силовых структурах я занималась поиском террористов и драгдиллеров - потому не боюсь политических атак и нападок".

"Я 35 лет занималась журналистскими расследованиями, освещая главные события нашего времени. Давайте же снова сделаем Америку - честной".

"А моя мама была командиром в военно-морском флоте и 20 лет прослужила на боевых кораблях. Ааааааагромных таких! А сейчас она в Конгресс баллотируется - чтобы помочь каждой семье".

Предвыборные ролики - совсем незамысловатые и непривычные. Ведь в этой кампании среди кандидатов белые мужчины, а именно так обычно и выглядят конгрессмены в меньшинстве. Демократы еще на праймериз бросили на взятие Капитолия сотни женщин, темнокожих людей и политических новобранцев.

Абигайль Шпенбергер выбрала "стратегию тысячи рукопожатий"- в сельской глубинке, в Вирджинии, она каждый день идет от дома к дому, стучится в каждую дверь и знакомится с избирателями. Еще недавно присутствие камеры ее смутило бы ведь позади годы службы в ЦРУ. Была на оперативной работе и объехала полмира с секретными миссиями. После победы Трампа, ушла с госслужбы заниматься воспитанием трех дочерей. Но неожиданно получила предложение потягаться за кресло в Конгрессе с республиканцем!

Эта девушка в нелепом свитере - Дженнифер Льюис - всю жизнь боролась против строительства вредных предприятий. Она тоже не выглядит, как будущий законодатель, но на ее фоне нынешний конгрессмен-республиканец, смотрится напыщенным чиновником.

Историю Ванги Вильямс так и вовсе можно любому ток-шоу продать. Бедная темнокожая семья. Дочь с тяжелой врожденной болезнью.

В округе ни одного госпиталя, со страховой компанией нужно было бороться за каждый цент. Ванга с мужем потратили все сбережения, лишились дома и стали банкротами, но денег на спасение ребенка все равно не хватало. Попытка попросить помощи у конгрессмена провалилась - он их даже не принял.

"Приду в Конгресс - я буду вас слушать. И мы будем услышаны".

Многодетные матери и женщины с трудной судьбой. То, что зачастую считалось минусом кандидата - демократы пытаются сделать козырем.

"Будет интересно увидеть, какой эффект это все окажет на результаты промежуточных выборов. Когда женщины, которых постоянно притесняли, вдруг выходят на первый план и открыто заявляют "мне не нравится, куда ведет страну Трамп, я буду голосовать против республиканцев", - говорит Джейн Холл, профессор American Univercity.

На промежуточных выборах партия власти всегда теряет голоса. Но в этот раз противникам Трампа на руку и сексуальные скандалы, и недавняя история с кандидатом в Верховный суд, обвиненным с домогательства. Мисс Шеппард - редактор популярного среди феминисток вэб-ресурса - говорит: хоть прямой связи вроде и нет, но их исследования очень четко показывают: те, кто возмущен притеснениями женщин, настроены и против действующей власти.

"Смешно думать, что страна может измениться просто из-за того, что люди нас послушали. Сейчас наступает время, когда все те, кого женщины обвиняли, попытаются вернуться на свои должности - и мы либо это изменим, либо все вернется на круги своя", - говорит Джулиана Шеппард, редактор издания Jezebel.

А значит чтобы не дать мужчинам взять реванш - демократы сознательно делают кампанию максимально эмоциональной. Вот Люба Ширли кандидат в Конгресс от Нью-Йорка. Мать-одиночка, чьи родственники когда-то эмигрировали в Штаты из Советского Союза. У нее даже не было денег на няню.

Теперь таких же одиноких мам Люба призывает обязательно прийти на выборы. Ведь секрет победы республиканцев - еще и низкая явка.

И "политика новых людей" принесла свои плоды "кандидатам с человеческим лицом" удалось "раскачать" избирателей и на участки собираются прийти куда больше противников Трампа, чем его сторонников. И чтобы отыграть ситуацию, у него остался всего месяц.