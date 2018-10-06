Монсеррат Кабалье умерла [ Редактировать ]
В Барселоне умерла легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье. Звезда скончалась на 86 году жизни из-за проблем с желчным пузырем, сообщает издание El Mundo со ссылкой на источник.
Кобалье умерла в одной из клиник. Оперная певица прославилась ролями в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти, а также техникой виртуозного пения бельканто. Международная известность пришла к Монсеррат в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн и исполнила партию Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.
В 2012 году Кабалье выступила в нескольких театрах по всему миру, тогда ее не остановили ни возраст, ни перенесенный микроинсульт, ни вызванная падением травма колена.
Ранее во Франции скончался легендарный шансонье.
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