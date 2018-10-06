В результате пожара в жилом доме в Кропивницком погибло три человека, сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В пятницу в 21:47 в пгт.Кропивницкий по ул.Родниковая, 50, в частном одноэтажном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спасатели ликвидировали площади 35 кв.м. К тушению пожара привлекалось три единицы пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава. Причины пожара устанавливаются.

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