В Чернобыле запустили первую солнечную электростанцию (фото) [ Редактировать ]
В Чернобыльской зоне заработала первая солнечная электростанция, расположенная напротив накрытого реактора, сообщает Reuters.
Комплекс построен на территории, которая остается в значительной степени непригодной для проживания и где посетителей сопровождают гиды с измерителями излучения. Директор компании Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин подчеркнул, что этот объект является единственной солнечной электростанции находящаяся в 100 метрах от ядерного реактора, который взорвался в 1986 году.
Солнечная станция мощностью один мегаватт является совместным проектом украинской компании Родина и немецкой Enerparc AG стоимостью около 1 миллиона евро ($1,15 миллиона) и пользуется льготными тарифами. Впервые с 2000 года, когда окончательно была остановлена Чернобыльская атомная электростанция, на этой территории будет производиться электроэнергия.
Летом в Чернобыльской зоне обнаружили уникальных животных.
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