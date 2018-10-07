На небе убывающая Луна в Деве. День накопления положительной энергии, посвятите время получению приятных эмоций и впечатлений. Благоприятное время для прогулок и путешествий. Прекрасным решением будет пойти в отпуск и как следует погулять.

Овен

В этот день все в вашем окружении не позволят вам сосредоточиться на главных вопросах. Каждый будет требовать к себе много внимания и заботы. Возможно, кто-то из близких закатит вам скандал из-за того, что вы забыли бо их просьбе.

Телец

Стоит больше внимания уделять советам своих родных. Возможно, некоторые из них способны в корне изменить вашу ситуацию. Кому-то из близких может понадобиться ваш уверенный совет. Говорите только правду, если действительно желаете помочь.

Близнецы

Сегодня стоит серьезно и с осторожностью подойти к своим тратам. Постарайтесь не выбрасывать деньги на ветер, потому что снова их заработать будет не так-то просто, а покупки не станут удачными.

Рак

Многих представителей знака ожидают большие и неоправданные траты. Постарайтесь не приобретать того, что вам не нужно. Держите себя в руках и откажитесь от шопинга. Больше внимания уделите своему здоровью и самочувствию.

Лев

Вам стоит научиться мыслить реалистично. Постарайтесь не фантазировать на счет работы и и других сфер жизни. Вы устали и мечтаете об отдыхе, но пока он вам не светит. Потрудитесь еще какое-то время, и желания воплотятся в реальность.

Дева

Сегодня многие представители знака получат возможность удивить свое руководство и добиться расположения влиятельных людей. Постарайтесь не перегибать палку в личных вопросах, если будете вести себя излишни самодовольно, то испортите отношения с любимым человеком.

Весы

Удача в этот день будет на вашей стороне, но это не значит, что нужно расслабиться и ждать, когда все само придет к вам в руки. Отложите ненужные встречи и дела на другое время, а сегодня упорно займитесь тем, что приносит прибыль. Сегодняшние сделки пройдут на ура!

Скорпион

Только вам решать, как пройдет этот день. Вы можете как работать, так и проваляться целый день на диване, но в обеих случаях получите удовольствие от процесса. Очень важно не переедать, отдайте предпочтение здоровой пище растительного происхождения.

Стрелец

Сегодня вы поймете, насколько напрасно взвесили на себя огромное количество работы, с которой сейчас едва справляетесь. Переутомление будет мешать нормально работать на достойном уровне. Если есть возможность, отложите неспешные задачи на другое время.

Козерог

Вам стоит полностью положиться на своего партнера в бытовых вопросах. Научитесь доверять своей половинке то, что привыкли взваливать на свои плечи. Проведите этот день активнее, чем планировали.

Водолей

Ваше умение прощать и отпускать обиды всегда вознаграждается судьбой. Возможно, снова придется закрыть глаза на какую-то ситуацию, чтобы освободиться от утомительных и разрушающих мыслей. Вечер проведите в компании любимого человека в домашней обстановке.

Рыбы

Вам обязательно нужно показать другим рамки, за которые им не следует выходить. Если будете молчать и ждать, когда ситуация сама решится, то нервного взрыва вам не избежать. С некоторыми людьми нужно общаться исключительно на их языке, даже если приходится включать стерву.

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