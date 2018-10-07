В результате взрыва в жилом доме в Кишиневе (Молдова) погибли три человека. Еще семь человек получили ранения, сообщает ProTV.

"Были обнаружены тела двух человек, одна женщина и один несовершеннолетний, на 14 этаже, под завалами", - говорится в сообщении.

Пожилой мужчина скончался по дороге в больницу. В результате взрыва несколько квартир были разрушены. На месте работают 100 спасателей и пожарных. По предварительным данным, в одной из квартир на 16 этаже взорвался газовый баллон, дом не был подключен к газовой сети. Жителей дома эвакуировали, а место происшествия оцепили.

На днях на химическом заводе прогремел взрыв.