В Литве на учениях НАТО "Беовульф" в результате несчастного случая погиб немецкий военный, сообщает Spiegel. Водитель бронемашины во время отработки маневра на полигоне Пабраде врезался в дерево. Инцидент произошел в ночь на 7 октября.

Военный, который вел машину с открытым люком, получил тяжелые ранения головы, от которых скончался. Расследованием инцидента занимается немецкая военная полиция и власти Литвы.

В учениях принимают участие около 600 солдат. Цель маневров - продемонстрировать, что войска НАТО стоят на страже восточного фланга Альянса.

На днях на полигоне под Херсоном подорвался военный.