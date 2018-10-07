На учениях НАТО погиб солдат [ Редактировать ]
В Литве на учениях НАТО "Беовульф" в результате несчастного случая погиб немецкий военный, сообщает Spiegel. Водитель бронемашины во время отработки маневра на полигоне Пабраде врезался в дерево. Инцидент произошел в ночь на 7 октября.
Военный, который вел машину с открытым люком, получил тяжелые ранения головы, от которых скончался. Расследованием инцидента занимается немецкая военная полиция и власти Литвы.
В учениях принимают участие около 600 солдат. Цель маневров - продемонстрировать, что войска НАТО стоят на страже восточного фланга Альянса.
На днях на полигоне под Херсоном подорвался военный.
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