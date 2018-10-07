Автомобиль Ани Лорак разбился в ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Татарстане в результате ДТП погиб водитель Toyota, который столкнулся в "Камазом". Предварительно второй автомобиль мог перевозить концертное оборудование певицы Ани Лорак, сообщает "Комсомольская правда".
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ДТП произошло 5 октября, но лишь сейчас стали известны детали аварии. Сообщается, что 31-летний водитель за рулем автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным, мужчина хотел перестроиться, но не увидел грузовик. В результате произошло столкновение лоб в лоб. Певица пока никак не прокомментировала инцидент.
В сентябре известный украинский артист попал в ДТП.
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