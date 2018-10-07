Новолуние 9 октября: что обязательно нужно сделать [ Редактировать ]
Новолуние - это начало лунного цикла, а значит, очень важный день, изучению которого астрологи уделяют большое внимание. В этом месяце новолуние произойдет 9 октября.
Так, новолуние обычно оказывает несколько негативное влияние на людей. И связано оно, в основном, с недостатком энергии. Ведь обновление всегда требует больших энергетических затрат. Поэтому важно знать, что можно делать в новолуние 9 октября 2018 года.
Новолуние 9 октября 2018 года: что можно делать
Еще наши далекие предки знали о силе новой Луны и использовали ее в своих целях, читая заговоры на благополучие, привлечение счастья и обретения здоровья. Поэтому не бойтесь в этот день просить у Высших Сил о их благосклонности и помощи в достижении намеченных целей.
В новолуние астрологи советуют не боятся мечтать: ваши даже самые смелые грезы могут материализоваться.
Новолуние 9 октября - прекрасный день для избавления от вредных привычек. Например, если вы давно мечтали бросить курить, сделайте это в первый день лунного цикла. И ваши шансы избавиться от нехорошей привычки будут гораздо больше, чем в любой другой лунный день. Также полезно 9 октября сделать разгрузочный день, чтобы очистить организм от всего лишнего.
Первый день лунного цикла следует провести в отличном настроении, тогда весь месяц вам будут сопутствовать удача и радость.
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