В центрі Одеси розстріляли перехожого [ Редактировать ]
В центрі Одеси невідомий відкрив вогонь із пістолета і поранив перехожого. Чоловіка ушпиталили з вогнепальним пораненням ноги. Нападник втік на автомобілі. Його розшукують.
Це вже друга стрілянина за минулі вихідні. У суботу пізно ввечері в одному зі спальних районів невідомі обстріляли авто місцевого активіста. Поліція затримала п'ятьох підозрюваних. При собі в них були вогнепальна зброя та патрони.
"Встановлено, що причиною конфлікту став один з лото-маркетів, який розташований в Київському районі міста Одеси. На теперішній час вживаються заходи по встановленню інших осіб, які приймали участь в даній події", - говорить Дмитро Головін, начальник ГУ НП в Одеській області.
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