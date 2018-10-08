В центрі Одеси невідомий відкрив вогонь із пістолета і поранив перехожого. Чоловіка ушпиталили з вогнепальним пораненням ноги. Нападник втік на автомобілі. Його розшукують.

Це вже друга стрілянина за минулі вихідні. У суботу пізно ввечері в одному зі спальних районів невідомі обстріляли авто місцевого активіста. Поліція затримала п'ятьох підозрюваних. При собі в них були вогнепальна зброя та патрони.

"Встановлено, що причиною конфлікту став один з лото-маркетів, який розташований в Київському районі міста Одеси. На теперішній час вживаються заходи по встановленню інших осіб, які приймали участь в даній події", - говорить Дмитро Головін, начальник ГУ НП в Одеській області.