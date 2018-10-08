На Прикарпатті під загрозою зникнення кілька архітектурних пам'яток ХVII століття - костел Святого Антонія та Чернелицький замок. Чому унікальні історичні об'єкти в занедбаному стані та чи є шанс їх урятувати - з'ясовували наші кореспонденти.

Десятки кілометрів бездоріжжям і ми на місці. У центрі селища Чернелиця, на узвишші, видніється костел святого Антонія. Точніше те, що від нього залишилося. У ХVII столітті його побудував Брацлавський воєвода - Міхал Єжи Чарторийський, - і передав ченцям-домініканцям. На сьогодні це - занедбані руїни.

"Це просто купол обвалився ще фрески збереглися по стінах воно руйнується, все осипається та штукатурка і воно всьо приходить до того, що занепадає".

Місцеві розповідають: у дві тисячі п'ятому - тут сталася велика пожежа. Після чого - костел почав сипатися просто на очах.

"Ця пам'ятка руйнується, ніким не підтримується. Воно всьо почало руйнуватися, дійсно серце обливається кров'ю, що скажуть про нас нащадки, що ми не могли вберегти таке велике чудо нашої історії", - говорить Василь Калинчук, житель селища Чернелиця.

За кілька метрів від костелу - Чернелицький замок - колишній східний форпост Речі Посполитої. Та про минулу його велич сьогодні мало що нагадує.

"От дивіться випадають камені видите. Склепіння нищиться. О яку вже воронку зробило, а во цей камінь же висить як не нині то завтра він впаде".

Якщо нічого не робити, то досить скоро від історичних пам'яток не лишиться й сліду. У селищній раді розповідають - не раз зверталися по допомогу до обласної влади. Просили хоча б законсервувати об'єкти. Та поки що безрезультатно.

"Ми зверталися й у відділення пам'яток архітектури, і до депутатів. Однак ніхто не відреагував і до сьогодні", - говорить Василь Кошка, селищний голова Чернелиці.

Про стан архітектурних пам'яток - в обласному секторі з питань охорони культурної спадщини - знають. Проте запевняють - допомогти не можуть. Мовляв, збереження таких об'єктів - компетенція Міністерства культури. А там коштів на утримання вже давно не виділяють.

"В 2010 році в рамках адмінреформи основний орган реставрації при Мінрегіонбуді був ліквідований. І повноваження були передані міністерству культури. Тобто фінасування з 2010 року припинене повністю", - говорить Андрій Давидюк, завідувач сектору з питань охорони культурної спадщини Управління культури Івано-франківської ОДА.

А це означає, що під загрозою цілковитого руйнування не лише костел домініканців і замок, а й ще - тисячі унікальних історичних споруд по всій країні.