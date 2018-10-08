Военный эксперт Юрий Колесников заявил, что о пребывании в Украине полковника ГРУ Анатолия Чепиги может знать экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Об этом он пишет на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

Эксперт напоминает, что вывоз и сопровождение севастопольского "Беркута" из Киева осуществлял Анатолий Гриценко, и сопоставляет это с информацией Госпогранслужбы о пребывании на Майдане российских спецназовцев, что под видом украинских правоохранителей позже переместились в Крым.

Колесников приводит ссылку на официальный сайт Анатолия Гриценко, где политик 21 февраля 2014 отчитывался о том, что вместе однопартийцем народным депутатом Олегом Канивцем организовал эвакуацию из Киева сотрудников "Беркут" из Севастополя и Крыма. Гриценко отмечал, что лично сопровождал колонну и проводил переговоры о ее беспрепятственный выходе с "Правым сектором", "Автомайданом" и "Самообороной Майдана".

Ранее пребывание и участие в преступлениях на Майдане российских спецназовцев подтвердила Государственная пограничная служба Украины.

"По нашей информации, подразделения российского спецназа с января по февраль (2014 года - ред.) Находились в Киеве и проживали в отдельном здании на базе "Альфы". Полковник Анатолий Чепига, вероятно, был в их числе, но точно установить мы этого не можем, так как по указанию тогдашнего руководства страны, по прибытию, российские спецназовцы не проходили пограничного контроля, или любых осмотров. Спецназ ГРУ РФ принимал активное участие в противоправных действиях против участников революции, после чего, под видом украинских правоохранителей выехал на территорию Крыма", - сообщил источник в Госпогранслужбе Украины.

24 марта 2014 все бойцы крымского "Беркута" были награждены медалью "За возвращение Крыма". Медали вручал лично министр обороны РФ Сергей Шойгу.