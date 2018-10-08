"Веном" бьет рекорды в прокате [ Редактировать ]
Фантастический боевик "Веном" с Томом Харди в главной роли показал рекордные сборы за дебютный уик-энд среди октябрьских релизов.
Фильм собрал рекордные суммы как в прокате Северной Америки, так и в мировом, свидетельствуют данные Box Office Mojo.
В США фильм собрал за первые выходные 80 миллионов долларов (предыдущий рекорд принадлежал "Гравитации" с 55,78 миллиона долларов), а мировой прокат принес блокбастеру еще 125,2 миллиона долларов. При бюджете "Венома" по скромным по голливудским меркам 100 миллионами долларов, его окупаемость не ставится под вопрос.
Второй дебютант этой недели, мюзикл "Звезда родилась" Брэдли Купера также показал высокий результат - 41,25 миллиона долларов.
На третье место топа бокс-офиса попал мультфильм "Смолфут". Вторая неделя проката принесла ему 14,9 миллиона долларов.
Лидер прошлой недели, комедия "Вечерняя школа" с Кевином Хартом, опустилась на четвертую строчку, собрав 12,2 миллиона долларов.
Замкнула первую пятерку фэнтези-лента Элая Рота "Тайна дома с часами" - 7,29 миллиона долларов.
"Веном" - из самых ожидаемых супергеройских фильмов 2018 года по одноименным комиксам Marvel. Ролик тизера был опубликован на канале Sony Pictures Entertainment в YouTube.
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