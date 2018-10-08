Бывшего мужа Лилии Подкопаевой посадили в СИЗО (фото) [ Редактировать ]
Продюсер и экс-супруг олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный находится в СИЗО.
"Друзья, совершенно случайно узнал от близких Тимофея, что он находится в СИЗО! Об этом вы ни слова не найдете в прессе! А человек на секундочку поддерживал многих украинских спортсменов, артистов, детей-переселенцев! И никто ничего не знает! Был человек, нет человека!", - сообщил друг Нагорного Данил Миро в Facebook.
При этом Миро не знает, по какой причине Нагорный оказался в СИЗО, однако сообщил, что "статья серьезная" и озвучена сумма залога - 530 тысяч гривен.
Тимофей Нагорный - украинский бизнесмен и продюсер. Он работал с такими знаменитостями, как Тина Кароль, Ани Лорак, Анастасия Петрик, Рената Штифель, Мика Ньютон, Марта, Алексей Кузнецов, Виталий Козловский и другие.
Из переписки на странице Миро известно, что Нагорный попал в СИЗО в первых числах октября. Примечательно, что примерно в это время его экс-супругу Лилию Подкопаеву, которая живет в США, видели в Киеве в обществе Ани Лорак.
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