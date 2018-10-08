Правоохранители в Краматорске Донецкой области спасли раненого ребенка, который истекал кровью, а также задержали его мать. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Краматорска и Славянска в Facebook, передает УНН.

Происшествие случилось около полуночи 6 октября в Краматорске. В полицию поступило обращение информационного характера.

"Обеспокоенная заявительница сообщила, что в одном из многоквартирных домов на улице Богдана Хмельницкого неизвестному лицу нужна помощь правоохранителей и медиков. Там в подъезде на лестнице патрульные увидели окровавленную женщину (35 лет) без признаков жизни", - говорится в сообщении.

В том же доме полицейские услышали детский плач и крики, правоохранители поднялись выше.

"На втором этаже в одной из квартир патрульные заметили открытую дверь, на пороге которых лежал ребенок в едва сознательном состоянии и со спины в которой стекала кровь, а рядом - женщину. Увидев сотрудников полиции, 42-летняя гражданка начала неадекватно агрессивно себя вести и пыталась бросаться на стражей порядка. У патрульных возникла мысль, что именно это лицо может быть причастно к убийству", - отметили полиции.

Чтобы женщина больше никому не нанесла вреда, патрульные полицейские задержали ее. Как оказалось, 7 летний мальчик - сын этой женщины. У него правоохранители обнаружили колото-резаное ранение в районе спины. До прибытия "скорой" патрульные предоставили ребенку домедицинскую помощь. Врачи констатировали у мальчика проникающее ранение спины в области правого легкого. Также на место происшествия вызвали следователей, которые займутся этим делом и в дальнейшем.

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