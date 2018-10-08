Ребенок истекал кровью: под Донецком нашли мертвую мать [ Редактировать ]
Правоохранители в Краматорске Донецкой области спасли раненого ребенка, который истекал кровью, а также задержали его мать. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Краматорска и Славянска в Facebook, передает УНН.
Происшествие случилось около полуночи 6 октября в Краматорске. В полицию поступило обращение информационного характера.
"Обеспокоенная заявительница сообщила, что в одном из многоквартирных домов на улице Богдана Хмельницкого неизвестному лицу нужна помощь правоохранителей и медиков. Там в подъезде на лестнице патрульные увидели окровавленную женщину (35 лет) без признаков жизни", - говорится в сообщении.
В том же доме полицейские услышали детский плач и крики, правоохранители поднялись выше.
"На втором этаже в одной из квартир патрульные заметили открытую дверь, на пороге которых лежал ребенок в едва сознательном состоянии и со спины в которой стекала кровь, а рядом - женщину. Увидев сотрудников полиции, 42-летняя гражданка начала неадекватно агрессивно себя вести и пыталась бросаться на стражей порядка. У патрульных возникла мысль, что именно это лицо может быть причастно к убийству", - отметили полиции.
Чтобы женщина больше никому не нанесла вреда, патрульные полицейские задержали ее. Как оказалось, 7 летний мальчик - сын этой женщины. У него правоохранители обнаружили колото-резаное ранение в районе спины. До прибытия "скорой" патрульные предоставили ребенку домедицинскую помощь. Врачи констатировали у мальчика проникающее ранение спины в области правого легкого. Также на место происшествия вызвали следователей, которые займутся этим делом и в дальнейшем.
Ранее мы писали о том, что популярный актер найден мертвым.
по теме
Взрыв миномета на полигоне: в ВСУ назвали виновников
В ВСУ назвали наиболее вероятную причину взрыва миномета на Ривненском полигоне
Нападение на активиста в Одессе: задержаны еще три человека
В Одесской области правоохранительные органы задержали еще трех подозреваемых в нападении на активиста
В метро мужчина толкал людей под поезд
В суде подозреваемый не признал себя виновным в обоих преступлениях
Турист устроил погром в чешском отеле (видео)
Гражданин России устроил погром в одном из отелей Чехии
В Киеве ограничат работу метро
КП "Киевский метрополитен" предупредил жителей столицы о возможных ограничениях в работе центральных станций