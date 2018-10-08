В Украине назначили первого заместителя министра юстиции. Им стала Елена Сукманова. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров Украины 3 октября 2018 года. К своим служебным обязанностям Сукманова приступила на следующий день.

"Елена Сукманова будет координировать направление работы и направлять деятельность структурных подразделений, которые непосредственно подчинены государственному секретарю Министерства: Директората стратегического планирования и европейской интеграции; Директората по вопросам административной политики; Департамента государственной регистрации и нотариата; Департамент публичного права; Департамента частного права", - сообщили в Минюсте.

Также добавили, что до назначения Елена Сукманова работала на должности заместителя Министра юстиции по вопросам государственной регистрации.

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