Кабмин назначил нового первого заместителя Минюста [ Редактировать ]
В Украине назначили первого заместителя министра юстиции. Им стала Елена Сукманова. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров Украины 3 октября 2018 года. К своим служебным обязанностям Сукманова приступила на следующий день.
"Елена Сукманова будет координировать направление работы и направлять деятельность структурных подразделений, которые непосредственно подчинены государственному секретарю Министерства: Директората стратегического планирования и европейской интеграции; Директората по вопросам административной политики; Департамента государственной регистрации и нотариата; Департамент публичного права; Департамента частного права", - сообщили в Минюсте.
Также добавили, что до назначения Елена Сукманова работала на должности заместителя Министра юстиции по вопросам государственной регистрации.
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Гройсман подвел итоги поездки в Молдову.
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