Від початку доби окупанти активізувалися на Маріупольському напрямку

До подій на Сході. Від початку доби окупанти активізувалися на Маріупольському напрямку - під вогнем опинилися оборонці Гнутового, Водяного, Лебединського та Широкиного. Одного військовослужбовця поранено, втрат серед армійців немає.

Минулої доби ворог майже три десятки разів обстріляв опорні пункти наших захисників. Зі ствольної артилерії 122-го калібру і потужних мінометів - найманці атакували наші позиції в Приазов'ї, мінометні обстріли - зафіксували на Світлодарській дузі.

Оборонців Вільного - бойовики накрили вогнем із зенітного комплексу, а з БМП били по околицях Кримського та Новозванівки. Армійці були змушені відповідати: одного окупанта знищено, сімох поранено.

На окремих напрямках - ворог до активних дій не вдається, втім про повне затишшя там не йдеться. З Авдіївської промзони - Ігор Левенок.

Авдіївська промзона - місце де нетривалі періоди затишшя бувають лише вдень - коли працюють ворожі снайпери.

"Отработал я, только начал уходить и мне пробили три отлива. Это снайпер, тяжелым и крупным", - говорить Андрій, військовослужбовець збройних сил України.

Армійці розповідають: до ворога прибуло чергове аж надто завзяте поповнення. Бійцям доволі часто доводиться вгамовувати супротивника, бо ж починає гатити з усіх калібрів.

"Вот они хотят нас то ли обстрелять, то ли посмотреть, чем и как мы ведем бой и какая у нас манера ведения огня", - говорить Олександр, військовослужбовець збройних сил України.

Окупанти дуже часто використовують станкові автоматичні гранатомети. Вони стріляють чергами. Невеличкі гранати летять купчасто. Накривають певну територію, не рідко розриваються в окопах.

"Разлет осколков и осколочные ранения они самие коварные. Он накрывает площадью и в принципе, если перемещается личный состав по траншеям, то может зацепить", - говорить Олег, командир підрозділу збройних сил України.

Поранених бійців з передової вивозять військові медики. Від швидкості залежить життя солдата. Неподалік від Авдіївської промки ми бачимо ось таку картину.

Валерій Білий - водій військової карети швидкої. Чоловіка часто можна побачити на гироборті, так називається це диво техніки. Працює від акумулятора.

"Один мерседес даже обиделся, что я его обогнал, когда он по-тихоньку ехал, потом он обогнал меня и подрезал и спрашивает - что это за фигня. Ну я сказал - это обыкновенный экологически чистый транспорт", - говорить Валерій Білий, водій швидкої допомоги.

Цей транспорт Валерію подарував син. Тепер він допомагає йому по службі. Може рухатися зі швидкістю двадцять кілометрів на годину. Акумулятора вистачає на тридцять кілометрів.

"Ехал с другого подразделения, а навстречу ехал командующий, он был очень удивлен, но был приятно удивлен. Остановился, очки приподнял посмотрел и говорит нормально! Опустил очки и поехал дальше", - говорить Валерій Білий, водій швидкої допомоги.

А ще за тривогою на цих колесах Валерій швидко дістається до гаража, де стоїть його машина. Це коли кожна додаткова секунда може врятувати чиєсь життя.