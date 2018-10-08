Іншого українського політв'язня Романа Сущенка - вчора етапували до місця відбування покарання. Про це у Facebook повідомив громадський захисник Марк Фейгін. Куди саме відправлять українця - поки що невідомо.

Нагадаю, Сущенка, який працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, затримали у Москві у вересні 2016 року, куди він приїхав в особистих справах.

Його звинували у шпигунстві і влітку цього року засудили до 12ти років ув'язнення. У вересні вирок українцю - підтвердив Верховний суд Росії. Сущенко, за словами Фейгіна, готує скаргу до Європейського суду з прав людини. І готовий написати листа про помилування - якщо це буде необхідно для обміну.