Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил новую стратегию для Украины, определяющую приоритеты деятельности финучреждения в стране на следующие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Банк будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура.

Отмечается, что операционные и стратегические приоритеты ЕБРР в Украине можно объединить в такие основные группы:

содействие приватизации и коммерциализации в государственном секторе;

содействие верховенству права и справедливой конкуренции в частном секторе; укрепление энергетической безопасности;

повышение устойчивости финансовой системы;

улучшение интеграции путем содействия торговле и инвестициям.

Также сообщается, что новая стратегия заменяет собой пакеты кризисного реагирования, которые реализовывались в Украине с 2014 года, с учетом волатильности ее политической и макроэкономической среды.

Ранее в ЕБРР заявили о том, что в Украине разворовывают газ.