ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины [ Редактировать ]
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития утвердил новую стратегию для Украины, определяющую приоритеты деятельности финучреждения в стране на следующие пять лет. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.
Банк будет уделять особое внимание проектам, в которых инвестиции будут сочетаться с продвижением реформ в таких сферах, как приватизация, энергетическая безопасность и эффективность, финансовый сектор, торговля и инфраструктура.
Отмечается, что операционные и стратегические приоритеты ЕБРР в Украине можно объединить в такие основные группы:
- содействие приватизации и коммерциализации в государственном секторе;
- содействие верховенству права и справедливой конкуренции в частном секторе; укрепление энергетической безопасности;
- повышение устойчивости финансовой системы;
- улучшение интеграции путем содействия торговле и инвестициям.
Также сообщается, что новая стратегия заменяет собой пакеты кризисного реагирования, которые реализовывались в Украине с 2014 года, с учетом волатильности ее политической и макроэкономической среды.
Ранее в ЕБРР заявили о том, что в Украине разворовывают газ.
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