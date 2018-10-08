9 октября православная церковь почитает память апостола и евангелиста Иоанна Богослова - святого, который написал одно из четырех Евангелий Нового Завета.

Иоанн Богослов - был любимым учеником Иисуса Христа, он был с ним рядом в самые светлые и самые темные времена, поэтому именно ему Иисус приказал оберегать Деву Марию. Иоанн Богослов прожил непростую жизнь, его пытались отравить ядом, сварить заживо в котле, но все усилия врагов были напрасными. Иоанна Богослова отправили на остров Патмос, именно там он и написал свои "Откровения Иоанна Богослова".

Что нужно сделать в этот день

Посетить храм и помолиться, причаститься и покаяться в грехах, исповедаться. Иоанн Богослов помогает людям, которые утратили веру в себя и нуждаются в духовной поддержке.

Иоанну Богослову следует помолиться об исцелении от болезней, о любви между супругами и о счастье материнства.

Школьникам и студентам в этот день нужно помолиться Иоанну Богослову и попросить у него покровительства и помощи в учебе, наставления на путь истинный.

Иоанна Богослова - поминальный день, поэтому нужно обязательно помолиться за души умерших. В этот день вспоминают также утопленников, висельников, мертворожденных и погибших на войне.

Молитва Иоанну Богослову о помощи в учебе:

"О пресвятой Иоанн. Моли Бога нашего Иисуса Христа о том, чтобы стал он нашим наставником и учителем, как стал им для тебя. Дай нам сил, грешным, осознать свое предназначение истинное и исполнить волю Божью. Облегчи ношу нашу, чтобы могли нести ее смиренно. Моли Бога о нас, об исцелении душ наших и о том, чтобы всегда был светлым наш разум".

Читайте также, в чем помогает икона Воздвижение Креста Господня.