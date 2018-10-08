На этот раз ассамблея сосредоточит свои усилия на преодолении внутренних проблем

В Страсбурге стартовала осенняя сессия ПАСЕ. На этот раз ассамблея сосредоточит свои усилия на преодолении внутренних проблем. В частности, депутаты дискутируют о внесении определенных регламентных изменений. Как это касается Украины - в нашем сюжете.

Сессия под знаком кризиса. Санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе - рассорили Совет Европы. Депутатов РФ лишили права голоса и возможности быть избранными на руководящие должности.

Делегаты перестали участвовать в работе ПАСЕ, но при этом Россия осталась в комитете министров. Чтобы решить проблему, специальный временно созданный комитет подготовил доклад по этому вопросу.

"Дискуссия длится в рамках ad-hoc комитета ассамблеи уже два года, и это просто частичная финализация той реформы, которая проходила в рамках этого ad-hoc комитета Этот доклад, который будет рассматриваться и уже рассматривался у нас на комитете - я являюсь членом регламентного комитета - сохраняет за ассамблеей возможность и право не принимать полномочия отдельных делегаций по политическим мотивам", - говорит Юлия Левочкина, первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ.

Документ, в случае принятия, усложнит процедуру наложения санкций на национальные делегации и позволит голосовать всем без исключения странам в Совете Европы. В тексте ни слова о России, но нововведения будут касаться и РФ, если она в следующем году подаст заявку на участие в ПАСЕ. В кулуарах говорят о потребности в российском финансировании - в прошлом году Москва урезала свои взносы, а это примерно 30 миллионов евро в год.

"Ми не бачимо підстав для зняття санкцій з російської делегації. Якщо Парламентська асамблея Ради Європи прийме це рішення, це означатиме кінець самої асамблеї. Ця організація 70 років тому була створена для захисту принципів верховенства права і поваги до прав людини. Повернення російської делегації до ПАРЄ - це ігнорування всіх цих принципів", - говорит Олег Ляшко, член украинской делегации в ПАСЕ.

Сторонники подготовленного доклада трактуют его иначе. Один из них - голландец Тини Кокс.

"Единственное, что изменится, - это предоставление национальным делегациям права голоса при выборе кандидатов на ключевые позиции в Совете Европы. Мы не можем запретить, например, Украине, Нидерландам, Дании, России участвовать в таком голосовании - это вне наших полномочий. И это уже на совести России - представлять своих делегатов или нет", - говорит Тини Кокс, член нидерландской делегации в ПАСЕ.

Но пока Россия слушать критику не хочет. Главное требование делегации РФ для возвращения в ПАСЕ - полностью снять все ограничения. Дебаты о внесении регламентных изменений планируют провести завтра.