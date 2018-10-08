Авдеевская промзона - место где тихо не бывает никогда

Более 10 раз боевики на Донбассе нарушали режим прекращения огня. Двое военных получили ранения. Неспокойная ситуация в районе Крымского, Екатериновки, Троицкого, Водяного и Лебединского. Нет полного затишья и возле Авдеевской промзоны - подробнее расскажет Игорь Левенок.

Авдеевская промзона - место где тихо не бывает никогда. Разве что днем, когда работают только вражеские снайперы.

"Так же тоже в бойницы залетает, там есть у нас бойничка и такие отливы из плит и мне пробили три отлива над головой. Отработал я только начал уходить и мне пробили три отлива. Это снайпер, тяжелым и крупным 12,7 - 14,5", - говорит Андрей, военнослужащий вооруженных сил Украины.

Армейцы рассказывают - в стане врага очередная ротация. Прибыло слишком уж рьяное пополнение. Довольно часто приходится успокаивать противника, потому что начинает бить из всех калибров.

"До этого то которые здесь стояли так не делали, они первые два дня повыделывались, получили порцию и успокоились. Так же сейчас и нынешние вот они хотят нас то ли обстрела, то ли посмотреть, чем и как мы ведем бой и какая у нас манера ведения огня", - говорит Александр, военнослужащий вооруженных сил Украины.

Военные говорят - очень часто оккупанты используют станковые автоматические гранатометы. Они стреляют очередями. Небольшие гранаты летят кучно. Накрывают определенную территорию, нередко разрываются в окопах.

"Разлет осколков и осколочные ранения они сами коварные, то есть пулевое то оно пулевое, а осколки это осколки. Он накрывает площадью и в принципе если перемещается личный состав по траншеям, то может зацепить", - говорит Олег, командир подразделения вооруженных сил Украины.

Раненых бойцов с передовой вывозят военные медики. От скорости зависит жизнь солдата. Неподалеку от Авдеевской промки мы видим вот такую картину.

Валерий Белый - водитель военной неотложки. Мужчину часто можно увидеть на гироборте - так называется это чудо техники. Работает от аккумулятора.

"Один "Мерседес" даже обиделся, что я его обогнал, когда он потихоньку ехал, потом он обогнал меня и подрезал и спрашивает, что это за фигня. Ну, я сказал - это обыкновенный экологически чистый транспорт", - говорит Валерий Белый, водитель скорой помощи.

Этот транспорт Валерию подарил сын. Теперь он помогает ему по службе. Может двигаться со скоростью двадцать километров в час. Аккумулятора хватает на тридцать километров.

"Ехал с другого подразделения, а на встречу ехал командующий, он был очень удивлен, но был приятно удивлен. Остановился очки приподнял посмотрел и говорит "нормально"! Опустил очки и поехал дальше", - говорит Валерий Белый.

А еще по тревоге на этих колесах Валерий быстро добирается до гаража, где стоит его машина. Когда каждая дополнительная секунда может спасти чью-то жизнь.